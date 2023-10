Calcio: Sarri "aspettiamo Immobile, il gol gli farà bene"

"Il rigore alla Fiorentina può cambiare il momento di Immobile? Ciro lo stiamo aspettando, lui non è in discussione, il gol gli farà bene, come gli farà bene allenarsi un po', visto che questo mese si è allenato poco". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo il successo casalingo di stasera contro i viola. "E' stata una partita dura, difficile. La Fiorentina è la squadra con il maggior minutaggio di possesso palla, ha fatto meglio di noi nel primo tempo, ma la nostra vittoria è legittimata da un secondo tempo in cui non abbiamo concesso niente - continua il mister - ed abbiamo costruito 4-5 palle gol. Nel primo tempo abbiamo sprecato tanto; li abbiamo facilitati, negli attacchi dello spazio dobbiamo fare meglio. Mi sembra che la squadra si stia ritrovando, speriamo di continuare su questa strada".