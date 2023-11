Calcio: Sarri, col Feyenoord spero l'Olimpico sia un inferno

"Dato come ci trattano quando siamo in trasferta, gli stimoli col Feyenoord non ci mencheranno di certo. Spero che l'Olimpico sia un inferno con gli olandesi". Maurizio Sarri si getta subito alle spalle la sconfitta in casa del Bologna e pensa alla sfida di martedì, decisiva per il cammino della sua Lazio nel girone E. "La squadra ha fatto un gran primo tempo, un gol preso dopo 30 secondi nella ripresa secondo me è stato un po' leggero - ha detto il tecnico a Dazn tornando alla partita col Bologna - Per me è difficile valutare l'approccio dopo così poco, abbiamo continuato a palleggiare ma la reazione nell'area avversaria non l'abbiamo avuta. Il risultato è un po' ingiusto perché ci sono state poche palle gol per entrambe le squadre.