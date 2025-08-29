Calcio: Savona parte per la Premier, "La Juve sarà sempre casa"
Laterale al Nottingham Forest, "Pronto per una nuova avventura"
Nicolò Savona ha lasciato la Juventus, il classe 2003 si trasferirà al Nottingham Forest. Questa mattina si è imbarcato verso l'Inghilterra dall'aeroporto di Milano Linate e ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono contento, pronto e determinato - ha detto ai cronisti che lo hanno intercettato - per questa nuova avventura. D'altra parte mi dispiace e devo ringraziare la società Juventus, tutto lo staff, i compagni e i tifosi: per me la Juventus sarà per sempre casa. E dico solo grazie di cuore per tutto".
