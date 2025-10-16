Acquista il giornale
Calcio: Scanavino saluta la Juve, 'Superato tante sfide'

Ad termina avventura dopo tre anni, 'sono momenti indelebili'

di Redazione Sport
16 ottobre 2025
La Juventus saluta Maurizio Scanavino, il prossimo 7 novembre terminerà il suo mandato da amministratore delegato. "Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo - dichiara il dirigente ai canali ufficiali del club - e l'obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà".

Scanavino aggiunge anche che "porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere".

