Calcio: Scaroni, Champions è l'obiettivo minimo per il Milan

"Io vorrei vincere tutte le partite, soffro per le partite. Per noi essere in Champions League sempre è una necessità, sia per ragioni economiche che per nutrire di Milan i nostri 500 milioni tifosi nel mondo. Poi se potessi vincere sempre lo scudetto sarei ancora più contento ma questo è qualcosa in più, l'obiettivo minimo è rimanere in Champions League. Superare gironi? Mi auguro che succeda, vediamo stasera e per questo sono già ansioso". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante "Sport Industry Talk", convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera.