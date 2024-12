Il giudice di Serie A ha squalificato per una giornata Souleymane Isaa Toure dell'Udinese "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete"; Diego Coppola del Verona, già diffidato; Nicolò Rovella della Lazio, già diffidato; Johan Felipe Vasquez Ibarra del Genoa, già diffidato.