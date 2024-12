Calcio: Serie A, una giornata a Thiago Motta e due giocatori

Il giudice di Serie A ha squalificato per una giornata due giocatori diffidati: Valentin Mariano Jose Castellanos Gimenez della Lazio per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e Liam Henderson dell'Empoli per comportamento non regolamentare in campo. Una giornata di squalifica anche per l'allenatore della Juventus, Thiago Motta "per avere - al 6o minuto del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione - assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara".