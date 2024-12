Il giudice di Serie B ha squalificato per una giornata Matteo Cotali del Modena "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco"; Marco Pompetti "per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"; Matteo Angeli del Cittadella già diffidato; e Matteo Solini del Mantova già diffidato.