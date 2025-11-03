Calcio: Simonelli, Milan-Como a Perth sarebbe motivo orgoglio

"Quale è lo stato delle cose per Milan-Como a Perth? Siamo in attesa di avere l'ok o non ok da parte della Federazione Asiatica. La Lega aspetta, quindi non sta agendo in un senso o nell'altro". Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea a Lissone.

"Capiamo che per i tifosi del Milan e del Como non sarà piacevolissimo non avere la possibilità di vedere dal vivo questo match. Dovremmo però essere orgogliosi di avere la nostra Lega che per prima al mondo va a fare una partita dall'altra parte del mondo. Credo che questo sia un bel messaggio, che ci può anche poi aiutare a far innamorare del calcio italiano. Ne parleranno tutti i media del mondo - ha aggiunto -. Deadline? Francamente non ce la siamo data. Certo la partita è l'8 febbraio, è chiaro che se avessimo l'ok il 31 gennaio forse potrebbe essere un po' tardi per organizzare il tutto", ha concluso.