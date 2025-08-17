Calcio: Sofia Cantore segna al debutto negli Usa, prima italiana

Sofia Cantore segna al suo debutto nel campionato di calcio femminile Usa, diventando così la prima italiana ad andare in rete nel campionato a stelle e strisce. L'azzurra, passata questa estate al Washington Spirit con la cifra record, per l'Italia, di 300mila euro, ha realizzato l'1-0 nel 2-2 del pareggio con il Racing Louisville grazie ad un tiro dai 20 metri.

Lecchese, classe 1999, è in lizza per il Pallone d'oro. Prima l'oratorio, poi il trasferimento al Fiamma Monza e quindi alla Juventus Women: infine quest'anno il passaggio negli Usa nel campionato Nwsl (National Women's Soccer League), il più ricco ed importante al mondo. Cantore è una delle giocatrici di punta della nazionale italiana: quest'estate le azzurre si sono fermate solo in semifinale agli Europei, perdendo per 2-1 in pieno recupero contro l'Inghilterra che ha poi conquistato il titolo continentale. La scorsa stagione, con la maglia della Juventus Women, ha realizzato 18 gol in 39 partite, conquistando Scudetto e Coppa Italia.