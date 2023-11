Calcio: Spagna, il Barcellona si salva col Rayo Vallecano

In svantaggio fino all'82' sul campo del Rayo Vallecano, il Barcellona ha pareggiato (1-1) nella 14ma giornata della Liga. I catalani sono però stati scavalcati al terzo posto dall'Atletico Madrid (stessi punti, 31, ma miglior differenza reti) che ha battuto 1-0 il Maiorca. In testa rimane il Girona con 34 punti (che lunedì riceve il Bilbao), seguito dal Real Madrid (32, in campo domani a Cadice). Senza idee e impreciso, il Barça si è salvato grazie ad un'autogol del difensore francese Florian Lejeune, che ha provato a intervenire davanti a Lewandowski (82'). Il centrocampista del Rayo Unai Lopez (39') aveva aperto le marcature con uno splendido tiro al volo dalla destra.