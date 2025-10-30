Calcio: Spalletti alla Juve, domani la presentazione
Nuovo tecnico parlerà alla vigilia della trasferta di Cremona
Il nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, verrà presentato alla stampa domani, venerdì 31 ottobre. L'allenatore bianconero incontrerà i media nella sala conferenze dell'Allianz Stadium alle ore 12: sarà anche la vigilia della trasferta a Cremona contro la formazione di Davide Nicola, tappa d'esordio alla guida della Juve per il tecnico toscano.
