Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio: Spalletti alla Juve, domani la presentazione

Nuovo tecnico parlerà alla vigilia della trasferta di Cremona

di Redazione Sport
30 ottobre 2025
Nuovo tecnico parlerà alla vigilia della trasferta di Cremona

Nuovo tecnico parlerà alla vigilia della trasferta di Cremona

XWhatsAppPrint

Il nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, verrà presentato alla stampa domani, venerdì 31 ottobre. L'allenatore bianconero incontrerà i media nella sala conferenze dell'Allianz Stadium alle ore 12: sarà anche la vigilia della trasferta a Cremona contro la formazione di Davide Nicola, tappa d'esordio alla guida della Juve per il tecnico toscano.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su