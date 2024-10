Calcio: Spalletti domenica sera ospite di Dazn Serie A Show

Sarà Luciano Spalletti, ct della nazionale Italiana, il super ospite di Dazn Serie A Show, il programma della domenica sera condotto da Giorgia Rossi all'interno dello studio virtuale pronto ad accendersi nel post-partita di Fiorentina-Roma. In studio insieme a Giorgia Rossi per analizzare la sfida appena conclusa e quelle che l'hanno preceduta anche Federico Balzaretti e Andrea Stramaccioni, e con loro il ct azzurro che ripercorrerà insieme alla squadra di Dazn gli highlights della giornata in corso con un occhio particolare alla sfida del Franchi e a quella di San Siro quando, domenica alle 18:00, l'Inter accoglierà in casa la Juve. Gli appassionati potranno seguire il match tra la squadra allenata da Inzaghi e la squadra allenata da Thiago Motta su DAZN a partire dalle 17. DAZN Serie A Show, sottolinea la Ott, porterà nella stagione gli appassionati di calcio nel cuore dell'azione, con una veste grafica completamente rinnovata e grazie all'uso di tecnologie avanzate, scenari immersivi e realtà aumentata.