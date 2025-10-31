Acquista il giornale
Calcio: Spalletti, 'Rapporto con Napoli resta intatto'

di Redazione Sport
31 ottobre 2025
"Ho lasciato qualcosa in ogni città, a Napoli è venuta fuori una cosa fuori per la bellezza del calcio proposto e per ciò che abbiamo portato a casa, uno scudetto splendido: ho instaurato un rapporto con quella gente, rimarrà tutto intatto": così il nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sulle polemiche della piazza azzurra per il suo passaggio in bianconero.

"Oggi mi hanno prelevato il sangue e lo hanno fatto dall'altra braccio, di qua non può essere toccato nulla - racconta sul tatuaggio con lo stemma del Napoli che tanto ha fatto discutere - e poi permettetemi di dire una cosa: è stato estrapolato ciò che ho detto su Napoli e sul Napoli, che non mi sarei messo nessuna tuta: era riferito a quella stagione lì e così è stato. Ebbi delle possibilità, ma non è che posso smettere di allenare".

