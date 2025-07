Calcio: Tare, Jashari vuole il Milan ma rispettiamo dinamiche

"Ci teniamo, potrebbe venire al Milan. La volontà di Jashari sarebbe quella di venire. Ma in questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche del club che lo ha sotto controllo. Riteniamo di avere fatto un'offerta importante anche nel rispetto della storia del Brugge. Mi auguro che la situazione si concluda per il bene del Milan": così Igli Tare, ds del Milan durante la conferenza stampa di presentazione di Allegri, parla della trattativa per Ardon Jashari del Brugge per cui il club rossonero sarebbe arrivato ad offrire circa 35 milioni di euro.

Poi presentando Allegri ha spiegato: "Ringrazio lui e il suo staff per l'entusiasmo che hanno portato per l'inizio di questa avventura. Il suo arrivo al Milan è stato subito condiviso con la società. Ha esperienza e mentalità vincere".