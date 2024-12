Calcio: Thiago,'crisi City? Hanno vinto tutto, Pep è fortissimo'

"E' relativo parlare di crisi del Manchester City, io guardo a ciò che hanno fatto negli ultimi anni e li ammiro": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, sui prossimi avversari in Champions League che stanno vivendo un periodo di flessione nei risultati. "Hanno vinto tutto, da quattro Premier di fila alla Champions al Mondale per club - continua l'allenatore bianconero - e meritano i complimenti per queste cose straordinarie". E sul collega Pep Guardiola: "E' fortissimo e lo dicono i fatti, ha vinto tutto e lo ha fatto con continuità, che è la cosa più difficile" aggiunge Thiago Motta sul tecnico dei Citizens.