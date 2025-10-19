Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio: tifosi Como in silenzio per 15' contro partita a Perth

Protesta allo stadio, 'non accettiamo lezioni di sacrificio'

di Redazione Sport
19 ottobre 2025
Protesta allo stadio, 'non accettiamo lezioni di sacrificio'

Protesta allo stadio, 'non accettiamo lezioni di sacrificio'

XWhatsAppPrint

Quindici minuti di silenzio al Senigallia durante la partita contro la Juventus. I tifosi del Como non hanno sostenuto la squadra per il primo quarto d'ora di gioco in protesta contro la decisione di giocare Milan-Como a Perth, in Australia.

Già nei giorni scorsi un comunicato dei tifosi aveva risposto alla richiesta di sacrificio avanzata dalla società lariana per il 'bene comune' del calcio italiano: "Con rispetto, ma con fermezza, lo diciamo chiaro: non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro".

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TifosiProtesta

Continua a leggere tutte le notizie di sport su