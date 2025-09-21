Calcio: Torino-Atalanta, Lookman torna in campo

Ademola Lookman ha fatto il suo esordio in questo campionato con la maglia dell'Atalanta, entrando nel finale del match con i granata a Torino al posto di Sulemana.

Si chiude così il caso che dallo scorso mercato estivo ha visto al centro l'attaccante nigeriano, voglioso di lasciare Bergamo ma poi rimasto per volontà del club. Lasciato inizialmente fuori squadra, Lookman è stato riammesso nella rosa a Juric e convocato per la trasferta a Torino.