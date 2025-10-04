Calcio: Torino; Baroni 'vittoria buttata, ma rimango sereno'

"Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta per un'ingenuità, bastava calciare via il pallone ed era finita. Abbiamo ragazzi giovani e spesso si passa anche da questi errori. Ma rimane il valore di una partita importante, vera, fatta in un momento non facile. Parlato con Cairo o Vagnati? Io sono serenissimo, non ho mai percepito qualcosa di diverso di voler lavorare tutto insieme. Non sentivo i fucili spianati addosso, abbiamo fatto un pranzo ieri in armonia. Sono tosto, non mollo, conosco le difficoltà che incontreremo e queste difficoltà mi danno tanta energia". Così Marco Baroni, tecnico del Torino, dopo il pareggio per 3-3 contro la Lazio.

"Venire a giocare a Roma con questa personalità mi fa venire solo da dire bravi ai ragazzi. Abbiamo cambiato tanto ma questa è la squadra, sapevamo da subito, guardando il calendario, che sarebbe stato difficile perché abbiamo incontrato nelle prime sette giornate le prime sei", prosegue Baroni.

Infine un pensiero sul ritorno all'Olimpico: "Ringrazio i tifosi per l'affetto, qui a Roma sono stato benissimo e ho dato tutto. La Lazio ti entra dentro, è stato bellissimo e credo che la gente abbia percepito la passione con cui ho fatto tutto l'anno. Purtroppo ci sono state due partite non fortunate ma al di là di questo non recrimino, ho la testa al Torino, una grande società che mi ha dato questa opportunità e cercherò di dare tutto me stesso per creare un percorso più duraturo", conclude.