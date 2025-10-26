Calcio: Torino; Baroni, 'Vittoria è un premio per la squadra'

"All'intervallo ho ribaltato lo spogliatoio, poi abbiamo rimesso la squadra a posto e i cambi ci hanno aiutato: era importante conquistare i tre punti, è il premio per il secondo tempo dei ragazzi": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, commenta la vittoria in rimonta per 2-1 ottenuta contro il Genoa.

"Dobbiamo sempre giocare con questa energia e questo pathos" dice l'allenatore sul clima all'Olimpico Grande Torino tra l'entusiasmo per la seconda vittoria consecutiva e i cori di contestazione al presidente Cairo. "Il nostro pubblico è meraviglioso e ha una passione viscerale e questa squadra spende tutto: non guardo la classifica, si pensa sempre al derby contro la Juve (il prossimo 8 novembre, ndr) ma adesso ci dedichiamo al Bologna".

Il Genoa resta all'ultimo posto della classifica e ancora con zero vittorie: "E' un momento difficile, dobbiamo accettarlo e rimanere tutti uniti - dichiara il tecnico Patrick Vieira - e la sfida si è decisa quando non abbiamo fatto lo 0-2: sapevamo che il Toro era pericoloso sui piazzati, dispiace aver perso perché abbiamo fatto una partita interessante". Infine, l'allenatore ha un messaggio per i tifosi: "Sono venuti a Torino in tremila, questo fa capire la passione che hanno - conclude ai microfoni di Dazn - e noi dobbiamo accettare le critiche e continuare a lavorare con l'unità che abbiamo sempre avuto".