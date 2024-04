Calcio: Torino; Cairo, "Un derby solido, meritavamo noi"

"E' stato un buon derby, solido: meritavamo tanto nel secondo tempo, peccato per quel colpo di testa nel finale e anche per quello di Sanabria": il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta così il pareggio ottenuto dalla sua squadra nella stracittadina contro la Juventus. C'è chi teme che possa essere stato l'ultimo derby di Buongiorno in maglia: "No, no - la risposta del patron - e devo dire che ha marcato molto bene Vlahovic".