Calcio: Torino; Ngonge, 'buona la prima in casa'
Casadei sui social: "Andiamo avanti, tutti insieme"
"Buona la prima in casa": così l'attaccante del Torino, Cyril Ngonge, sul proprio profilo Instagram mostra soddisfazione dopo il pareggio per 0-0 ottenuto allo stadio Olimpico Grande Torino nella sfida contro la Fiorentina.
"Andiamo avanti, tutti insieme" è il messaggio mandato da un altro granata, Cesare Casadei, dopo il primo punto conquistato dalla squadra dopo la batosta per 5-0 contro l'Inter all'esordio.
Ora c'è la pausa per le nazionali, la squadra di Marco Baroni tornerà in campo domenica 14 settembre alle 12.30 con la trasferta nella Capitale contro la Roma capolista di Gian Piero Gasperini.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su