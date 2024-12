Calcio: Torino, Vanoli con Adams-Sanabria per curare mal di gol

Il Torino deve uscire dalla crisi, l'appuntamento di Marassi contro il Genoa è di quelli da non fallire. Il tecnico Vanoli cerca soluzioni per guarire dalla sterilità offensiva dell'ultimo periodo, con i granata che hanno realizzato una sola rete nelle ultime cinque giornate di campionato. Si va verso la conferma del tandem Adams-Sanabria, mentre a centrocampo si dovrebbe rivedere Vlasic dal primo minuto al fianco di Ricci e Gineitis. Sulle corsie laterali sono in leggero vantaggio Vojvoda e Lazaro, in difesa invece Vanoli sceglie la linea della continuità: per la quarta gara consecutiva si va verso il terzetto Walukiewicz-Coco-Masina davanti al portiere Milinkovic-Savic.