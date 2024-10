Calcio: Torino; Vanoli, 'Europa? Passa da micro obiettivi'

"Io ho dei sogni, ma per raggiungerli si passa da micro obiettivi: prima ci sono i tre punti, poi la salvezza e infine l'Europa, solo così si può arrivare a un sogno": il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, prova a tracciare la strada per il salto definitivo dei granata. E domani a Roma incrocerà il suo predecessore, Ivan Juric, che in giallorosso sembra ad un passo dall'esonero: "Dovremo capire i momenti della partita, loro hanno diversi campioni che possono decidere la sfida da soli - continua l'allenatore - e i centrocampisti saranno fondamentali: Juric ha fatto un ottimo lavoro in tre anni qui, finché non farò più punti di lui vorrà dire che è stato bravo". Durante la conferenza stampa, Vanoli annuncia il ritorno di Sosa: "E' già con noi ed è a disposizione, abbiamo sbagliato alcune valutazioni su di lui - ammette il tecnico sul croato - e questo vuol dire che dobbiamo crescere: c'è mediocrità e non va bene, tutti devono dare di più, dai medici, all'agronomo, a me stesso in prima linea. Se si vuole fare uno stop in avanti, tutte le aree devono crescere".