Calcio: U.21; Italia-Francia 2-2 in amichevole

Termina in parità, 2-2, l'amichevole tra le nazionali Under 21 di Italia e Francia giocata oggi a Empoli. Doppio vantaggio degli azzurrini, a segno nel primo tempo con Casadei (16') e Ambrosino (44'). Nella ripresa la rimonta dei transalpini grazie alle reti di Cherki e Atangana Edoa. Martedì a La Spezia seconda amichevole per l'Italia contro l'Ucraina.