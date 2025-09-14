Calcio: Udinese; Runjaic,'vogliamo fare una stagione solida'

"Vogliamo fare una stagione solida e questi tre punti sono importanti, anche perché gli abbiamo conquistati su un campo difficile dove la Roma ha rischiato di pareggiare fino ai minuti di recupero". Kosta Runiajc si gode il successo di Pisa e guarda soprattutto al risultato e a una prestazione che, a parte alcune sbavature difensive, non ha mai messo in difficoltà i suoi. "Il Pisa in casa ha messo in difficoltà anche la Roma - ha spiegato - e quindi era inevitabile che anche noi soffrissimo un po' nel finale, pur essendo riusciti a controllare il match quasi interamente". Meglio però l'approccio alla gara, che la fase successiva: "Ci siamo complicati la vita da soli dal 35' del primo tempo - ammette il tecnico bianconero - e il Pisa nella ripresa ha provato a spingere più forte come era inevitabile per recuperare il risultato. E' una squadra che soprattutto in casa, sono convinto, darà fastidio a tutte le squadre".

Rammaricato il tecnico nerazzurro, Alberto Gilardino, per gli errori sotto porta: "Abbiamo avuto una grande occasione con Meister subito, poi ci siamo allungati e abbiamo perso le distanze". Qualcosa di meglio nel secondo tempo: "Nella ripresa ho provato a cambiare l'inerzia della partita - ha spiegato Gila - e con i cambi abbiamo avuto una reazione importante. Però negli ultimi 20-25 metri dobbiamo essere più concreti e più lucidi, attaccare la porta con più convinzione, perché potevamo renderci pericolosi e non lo abbiamo fatto". Tuttavia l'allenatore del Pisa guarda avanti con fiducia: "Nello spogliatoio non dobbiamo abbatterci, anzi. Il secondo tempo ci lascia segnali importanti e nonostante il calendario difficilissima che ci aspetta (la prossima settimana i nerazzurri saranno al Maradona contro il Napoli, poi il derby con la Fiorentina e a Bologna, ndr) dobbiamo alzare il nostro livello. Ma il nostro sarà comunque un campionato difficile fino e dobbiamo continuare a essere tosti così come lo siamo stati anche oggi anche se non abbiamo saputo sfruttare le occasioni da gol che abbiamo avuto".