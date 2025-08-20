Acquista il giornale
Calcio: ufficiale, Bailey è un nuovo giocatore della Roma

Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto

di Redazione Sport
20 agosto 2025
L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa, lo fa sapere il club giallorosso con una nota. L'operazione si conclude in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 22.

Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31.

