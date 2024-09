Calcio: ufficiale, Osimhen al Galatasaray in prestito

Ora è ufficiale: Victor Osimhen è stato ceduto in prestito secco al Galatasary. L'annuncio dai due club: il Galatasaray in un post su X sottolinea che: "al calciatore verrà corrisposto un ingaggio stagionale netto pari a 6 milioni di euro per la stagione 2024-2025". Il Napoli conferma il prestito e aggiunge che "contestualmente, il club ha raggiunto un accordo per un'opzione a proprio favore di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027".