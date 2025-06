Calcio: un anno a Los Angeles, ora Giraud ricomincia dal Lille

Olivier Giroud ricomincia dal Lille. Ultima partita con il Los Angeles FC, prima di volare in Francia dove è atteso per firmare il contratto. Il miglior marcatore della storia della nazionale francese (57 gol in 137 presenze) ha confermato di essere sul punto di giocare per la squadra del nord della Francia dopo la sconfitta del Los Angelese Fc contro il Vancouver (1-0).

"Spero di poter essere utile al team, un leader e qualcuno che mette il legante sul campo e fuori con i giovani, ha spiegato il campione del mondo 2018. Sono eccitato all'idea di giocare la Lega Europa. Lille è un grande club in Francia, uno dei cinque migliori", ha detto. Dopo aver detto addio alla nazionale lo scorso anno, il 38enne ha lasciato il Milan per quello che sembrava essere un ultimo ingaggio nella città californiana. Ma la sua esperienza sportiva con il club californiano non è stata all'altezza delle sue aspettative, con solo tre gol nella stagione regolare della MLS, la lega nordamericana di calcio.

"Quando ho avuto l'opportunità di tornare in Francia, l'ho colta", ha detto l'ex giocatore dell'Arsenal (2012-2018) e del Chelsea (2018-2021), che si è detto "molto motivato da questa nuova sfida".

"L'ho fatto per essere più vicini alla mia famiglia, ai miei amici, tornare in un campionato che ho lasciato tredici anni fa. Il pubblico francese è contento che Paul Pogba e io torniamo nel campionato francese. Se me l'avessi chiesto qualche anno fa, ti avrei risposto che non era questo il piano. Ma non si sa mai". Giroud è atteso nel nord "a metà settimana", secondo una fonte vicina al Lille.