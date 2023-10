Calcio: una doppietta di Scamacca demolisce l'Empoli

L'Atalanta passa in casa dell'Empoli e sale al quarto posto in classifica, in attesa di Lazio-Fiorentina di questa sera. Protagonista della partita Gianluca Scamacca, autore di una doppietta (5' primo tempo e 6' della ripresa), ma anche di un gol annullato per fuorigioco e di una clamorosa traversa. La terza rete porta la firma di Koopmeiners al 29', servito da un incontenibile Scamacca. L'Empoli si è trovata davanti una Atalanta troppo forte e non ha mai avuto occasione di rientrare in partita.