Calcio: United stringe per la panchina, Amorim è il favorito

Ruben Amorim, l'attuale tecnico dello Sporting Lisbona, è il grande favorito per la panchina del Manchester United dopo l'esonero di Erik ten Hag. La stampa inglese non sembra avere dubbi: sarà il giovane allenatore portoghese la prossima guida dei Red Devils. I colloqui tra le parti sono già cominciati, e per l'esito (positivo) della trattativa non bisognerà attendere a lungo. Dal 2020 sulla panchina dello Sporting, Amorin, 39 anni, ha vinto due campionati portoghesi, riportando i biancoverdi al titolo nazionale dopo un digiuno di 19 anni. Domani, in occasione dell'appuntamento di Coppa di Lega contro il Leicester, sarà l'olandese Ruud van Nistelrooy a sedere in panchina, ma secondo i rumors già entro la fine della settimana Amorin potrebbe essere confermato come nuovo tecnico dello United. Le ultime resistenze da risolvere - secondo la stampa d'Oltremanica - sono quelle dello Sporting, che dovrà trovare una nuova guida tecnica a metà stagione, ma sembra che lo United abbia già ottenuto l'assenso dello stesso Amortin, il cui nome negli ultimi giorni era stato accostato anche al Manchester City come possibile successore di Pep Guardiola in caso di addio del tecnico catalano.