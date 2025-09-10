Calcio: Vardy, la Cremonese come Leicester cerca salvezza

"L'obiettivo primario della Cremonese è la salvezza ed era così anche a Leicester. Non c'erano altri obiettivi. Poi partita dopo partita si cerca di dare il cento per cento, e a Leicester abbiamo vinto tanto. Si gioca undici contro undici e si possono vincere tante partite", dice Jamie Vardy, attaccante che con il Leicester ha fatto la storia del calcio con un campionato vinto contro ogni pronostico, presentandosi all'auditorium del Museo del violino.

Anche la Cremonese al momento cerca la salvezza ma - è il messaggio dato da Vardy, nel calcio non si può mai dire. L'attaccante - classe 1987 - è considerato un esempio di umiltà e resilienza, due doti che possono fare la differenza in Premier League come nel campionato italiano.

Lunedì per il match delle 18.30 a Verona, i tifosi sperano di poter assistere al debutto dell'attaccante che in estate si è allenato da solo: "Ho cercato questa estate di mantenere la forma atletica, gli allenamenti sono andati molto bene sto capendo i principi che ha la squadra e cosa mi viene chiesto come attaccante. Mi sento al top fisicamente e la condizione crescerà ancora. Per Verona mi piacerebbe dire di sì ma non dipende da me".