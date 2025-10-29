Calcio: veleno dopo sostituzione nel Clasico, Vinicius si scusa
'A volte passione ha la meglio su di me, voglio sempre vincere'
Torna il sereno in casa Real Madrid dopo la sfuriata di Vinicius, sostituito nel corso del Clasico contro il Barcellona di domenica scorsa, vinto 2-1 dai madrileni. L'attaccante brasiliano ha chiesto scusa sui social. "Oggi voglio scusarmi con tutti i madridisti per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clasico - si apre così il messaggio condiviso da Vinicius Junior a seguito dello scontro col tecnico, Xabi Alonso -. Come ho già fatto durante l'allenamento di oggi, voglio scusarmi di nuovo con i miei compagni di squadra, il club e il presidente".
"A volte la passione ha la meglio su di me perché voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra - afferma Vinicius -. Il mio carattere competitivo deriva dall'amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno".
Vinicius si era espresso in modo duro dopo la sostituzione decisa da Xabi Alonso: "Sono sempre io. Lascio la squadra. È meglio che me ne vada". Parole al veleno quelle del brasiliano, innervosito dal fatto che l'allenatore dei blancos spesso lo sostituisce a gare in corso.
