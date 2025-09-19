Acquista il giornale
Calcio: Vieira, pronti per Bologna ma sarà difficile

'Attaccanti stanno lavorando bene, non ho dubbi su loro qualità'

di Redazione Sport
19 settembre 2025
Seconda trasferta consecutiva per il Genoa, atteso domani a Bologna. Grifone che arriva al Dall'Ara dopo il pareggio conquistato al 92' a Como. Genoa che la prossima settimana è atteso dai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Empoli ma Vieira non pensa al turn over.

"Siamo pronti fisicamente per giocare questa partita. Non ci sono problemi a giocare due partite di fila. Dobbiamo solo gestire gara dopo gara. Adesso pensiamo al Bologna perché sarà una gara difficile da giocare dopo penseremo all'altra-ha spiegato Vieira-. A Como abbiamo fatto vedere che stiamo bene fisicamente. Tatticamente volevamo essere alti e aggressivi forse dovevamo gestire meglio alcune situazioni ma abbiamo dimostrato di essere sempre una squadra difficile contro cui giocare. Della gara con il Como mi è piaciuto soprattutto vedere come abbiamo festeggiato dalla panchina il gol fatto perché fa vedere che siamo squadra".

Rispetto all'ultima gara dello scorso campionato quando il Genoa vinse 3-1 sarà però una partita completamente diversa.

"Mi aspetto un Bologna aggressivo come è sempre stato. Un Bologna che vuole vincere una sfida importante per loro che giocheranno in casa. Per la gara poi di Europa league avranno tempo e non credo ci penseranno. Hanno un ottimo allenatore e ci aspettiamo una partita difficilissima".

Un Genoa che finalmente si è sbloccato in avanti anche se gli attaccanti sono ancora sotto i riflettori. "Ma io non conosco un attaccante che è contento quando non fa gol. L'obiettivo di tutti è segnare e quando non ci riescono la fiducia riceve un colpo . A Colombo e a tutti gli altri però chiedo di rimanere tranquilli. Il nostro obiettivo è creare le opportunità poi non ho dubbi che segneranno-ha sottolineato Vieira-. Devono rimanere tranquilli, lavorare per la squadra e continuare quello che stanno facendo perché lo fanno bene e sono soddisfatto del lavoro. Come per Colombo che mette la squadra prima di tutto e di questo sono contento. Ripeto: non ho dubbi sulla qualità dei nostri attaccanti".

