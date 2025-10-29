Calcio: Vlahovic, 'troppi esoneri alla Juve, colpa di tutti'

"Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo, incolpare sempre una persona non è giusto: la colpa è di tutti, dobbiamo parlare meno e fare di più": l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, commenta il nuovo cambio in panchina, con Tudor che ha salutato e con i bianconeri che aspettano Spalletti. "Ringrazio Igor per ciò che ha fatto e gli mando un grande in bocca al lupo - dice il serbo in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 contro l'Udinese - e noi dovevamo mandare un segnale: lo abbiamo fatto, adesso però dobbiamo confermarci perché altrimenti non serve a nulla".

Tra i marcatori c'è stato anche Federico Gatti: "La vittoria era la cosa più importante, contavano solo i tre punti - spiega l'autore del momentaneo 2-1 - e l'obiettivo era ritrovare certezze. Un messaggio al nuovo allenatore? Siamo un gruppo unito, ci metteremo il 120%". Il tris finale lo ha realizzato Kenan Yildiz su rigore in pieno recupero: "Era un momento difficile, ma la stagione è ancora lunga e ci sono tante partite davanti a noi" commenta il turco.