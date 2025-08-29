Calcio: Ziolkowski dal Legia Varsavia alla Roma

Jan Ziolkowski, il 20enne difensore centrale (194cm d'altezza) che la Roma ha acquistato dal Legia Varsavia (6 milioni di euro, più un milione di bonus e il 10% sull'eventuale rivendita, l'accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i due club), è arrivato questa mattina poco prima delle 10 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della Lot Polish Airlines operato con un Boeing 737-89P.

Sorridente, giacca da tuta e pantaloncini di colore nero e zainetto sulle spalle, Ziolkowski, accolto dallo staff giallorosso e scortato da agenti della Polaria, all'uscita dal terminal 1 ha trovato ad attenderlo un gruppo di tifosi giallorossi. Tante le foto, i video, le richieste di autografi e selfie per il giocatore accompagnate dall'immancabile "Forza Roma" a cui si è aggiunto "Daje Zio". Come da prassi, nelle prossime ore Ziolkowski si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto e presentarsi al suo nuovo allenatore e ai suoi nuovi compagni di squadra.

Ieri sera l'ultima partita giocata con la maglia del Legia Varsavia contro l'Hibernian in Conference League, finita poi con un rocambolesco 3-3 dopo i tempi supplementari (suo l'assist qualificazione al 98' con gol di Mileta Rajovic).