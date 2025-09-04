Calcio:Azzurri verso sfida Estonia, Kean in vantaggio su Retegui

Ultimo allenamento oggi a Coverciano per la Nazionale del neo ct Gennaro Gattuso in vista della prima delle due gare in programma valide per le qualificazioni mondiali, domani alle 20,45 a Bergamo contro l'Estonia. Del gruppo non fa più parte l'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca rimasto in questi giorni in ritiro nonostante l'infiammazione al collaterale del ginocchio sinistro che gli ha impedito di allenarsi con i compagni. Una volta capito che non avrebbe recuperato neppure per la trasferta di lunedì a Debrecen, in Ungheria, contro lsraele, il giocatore d'accordo con lo staff azzurro ha lasciato in mattinata il centro tecnico federale per fare ritorno al club d'appartenenza e proseguire le terapie. Al momento non è prevista da parte di Gattuso la chiamata di un sostituto di Scamacca quindi resterà formato da 27 elementi.

A inizio allenamento il ct insieme al proprio staff ha fatto anche svolgere alcuni esercizi con i 'cinesini' con sfide uno contro che hanno divertito i giocatori. Quanto alla formazione, l'Italia dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Bastoni e Calafiori al centro della difesa, Di Lorenzo e Dimarco esterni, in mediana Locatelli affiancato da Barella e Tonali, sulle fasce Politano (in ballottaggio con Orsolini) e Zaccagni, al centro dell'attacco Kean al momento favorito su Retegui. Gli azzurri lasceranno Coverciano nel pomeriggio per raggiungere Bergamo con un volo charter. La gara di domani, diretta dal portoghese Pinheiro, sarà trasmessa in diretta su Rai 1.