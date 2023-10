Calcio:Balzaretti, abbiamo scelto Cioffi perché conosce ambiente

"Quando si prendono questo tipo di decisioni si è scossi. Voltiamo pagina e abbiamo scelto Cioffi perché già conosce l'ambiente e i ragazzi. Quello che ha fatto qua è stato importante e abbiamo pensato a lui per un ambientamento più veloce possibile, perché c'è bisogno di fare il prima possibile dei punti. Non deve mai mancare la forza del gruppo e di questa società". E' quanto ha affermato Federico Balzaretti, direttore dell'Area Tecnica dell'Udinese, presentando il nuovo allenatore. "Se siamo qua è perché siamo intenzionati a trovare una soluzione per dare una svolta - gli ha fatto eco il direttore generale del club friulano, Franco Collavino - Ringrazio Andrea Sottil e tutto il suo staff per quello che hanno fatto in questo anno e mezzo. Sappiamo com'è il mondo del calcio e che bisogna dare una scossa in tempi brevi, per riaccendere la squadra. La nostra scelta di Cioffi esclude ipotesi fuorvianti. Il mister ha fatto una scelta di accettare un'offerta economica e di andare via e oggi l'Udinese gli offre la possibilità di ritornare. Questi sono i fatti, il resto solo interpretazioni." "Auspichiamo possa valorizzare la squadra, abbiamo bisogno di energia e riteniamo che Cioffi sia in grado di darla - ha concluso - Siamo consapevoli che i risultati non sono in linea con le aspettative, però tengo a sottolineare che i tifosi si sono sempre comportati correttamente in questa stagione, sostenendo i ragazzi fino al novantesimo. È quello che chiediamo loro per uscire, quanto prima, da questa situazione".