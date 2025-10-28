Calcio:Bologna, Italiano dimesso dall'ospedale dopo la polmonite

Vincenzo Italiano è uscito dall'ospedale e domani tornerà al lavoro per guidare il suo Bologna alla carica del Toro, anche se probabilmente assisterà alla partita da uno sky box del Dall'Ara riparato, onde evitare di prendere freddo.

In mattinata il tecnico è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi, dove era ricoverato per una polmonite. Le condizioni cliniche sono buone: "il Mister - spiega una nota - rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il professor Stefano Nava, direttore della Pneumologia del Policlinico, la professoressa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister".

Intanto la squadra ha svolto allenamento mattutino a Casteldebole. Immobile ancora a parte, l'attaccante non è stato convocato, se ne riparlerà in vista della trasferta di Parma. Indisponibile anche Holm, chiamato a scontare un turno di squalifica dopo il doppio giallo rimediato a Firenze. Spazio a Zortea o De Silvestri e probabile turn over, con Vitik che dovrebbe tornare al centro della difesa e Lykogiannis a sinistra. Davanti ballottaggio Dallinga-Castro, con Bernardeschi, Odgaard e uno tra Dominguez e Rowe probabili titolari sulla trequarti.