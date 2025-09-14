Calcio:doppio Haaland e miracolo Donnarumma, City vince il derby

Tris del Manchester City sullo United nel derby che chiude la quarta giornata di Premier League. I Citizens tornano a vincere e lo fanno con un netto 3-0 sui Red Devils. In gol nel primo tempo Phil Foden con un colpo di testa su assist di Doku. Nella ripresa lo show di Haaland che prima fa 2-0, poi sbaglia a porta vuota e infine fissa il punteggio sul 3-0 con la doppietta personale. Esordio da protagonista per Gigio Donnarumma, autore di una grande parata su Mbeumo.