Calcio:Euro donne;la carica di Greggi 'ora sotto col Portogallo'

"Contro il Belgio è stata una vittoria fondamentale. Iniziare con i tre punti è sempre un'emozione bellissima e sono contenta della nostra prestazione. Siamo partite un po' contratte ma dopo il vantaggio è uscita la vera Italia". Giada Greggi dal quartier generale di Weggis, in Svizzera, commenta l'esordio vittorioso delle azzurre agli Europei e guarda con fiducia al futuro.

"Abbiamo creato una grande famiglia per merito di Soncin e dello staff, caratterizzata da connessioni e legami che portiamo anche in partita - sottolinea la centrocampista della Roma, protagonista di un recupero lampo dopo l'operazione alla spalla di marzo -. Grazie a questo affiatamento tutto è possibile, anche vincere il girone, ma dovremo tenere i piedi per terra e pensare a un'avversaria per volta. Ora sotto con il Portogallo (lunedì 7 luglio, ndr): saranno 90 minuti ostici, hanno individualità importanti come Jessica Silva e Francisca Nazareth del Barcellona, ma come al solito siamo focalizzate sul nostro gioco e sulla nostra identità".