Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio:Gutierrez nuovo colpo Napoli,a Villa Stuart per le visite

Arriva dal Girona, 20 milioni la sua valutazione

di Redazione Sport
18 agosto 2025
Arriva dal Girona, 20 milioni la sua valutazione

Arriva dal Girona, 20 milioni la sua valutazione

XWhatsAppPrint

Miguel Gutierrez è l'ultimo colpo in ordine di tempo per il Napoli. Il terzino sinistro del Girona è infatti arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club azzurro. Circa 20 milioni di euro la sua valutazione.

Intanto il gruppo guidato da Antonio Conte oggi riprende gli allenamenti dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su