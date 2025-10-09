Calcio:in vendita biglietti match azzurre con Giappone e Brasile

Dal sogno Europeo alle amichevoli di lusso con Giappone e Brasile, in programma rispettivamente venerdì 24 ottobre alle 18.15 a Como e martedì 28 ottobre alle 18.15 a Parma. Dopo le emozioni fatte vivere a milioni di italiani durante l'avventura continentale, terminata a un passo dalla finalissima, le azzurre si apprestano a riabbracciare i propri tifosi nelle ultime due gare casalinghe del loro straordinario 2025.

Dopo essersi confrontata ai massimi livelli in Europa, la squadra di Andrea Soncin è pronta a misurarsi con due delle prime tre Nazionali non europee del ranking Fifa (l'altra è quella USA, che l'Italia affronterà in occasione della tournée negli States di fine novembre). Girelli e compagne chiamano a raccolta il pubblico per colorare di azzurro le tribune del 'Sinigaglia' e del 'Tardini': i biglietti delle due partite sono in vendita da oggi presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com; sono previste riduzioni per Under 18, Over 65, studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso e per gli abbonati di Como 1907 e Parma Calcio.