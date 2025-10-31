Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio:Juve; Spalletti senza Yildiz e Kelly, out per Cremona

Il 10 fuori per gestione carichi, per difensore noie muscolari

di Redazione Sport
31 ottobre 2025
Il 10 fuori per gestione carichi, per difensore noie muscolari

Il 10 fuori per gestione carichi, per difensore noie muscolari

XWhatsAppPrint

Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari. Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, infatti, non sono stati convocati per Cremona: l'attaccante è rimasto a riposo precauzionalmente per gestione dei carichi, il difensore ha accusato un affaticamento muscolare. Nell'elenco del nuovo tecnico bianconero, invece, figura Thuram, al rientro dopo il forfait di mercoledì contro l'Udinese.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su