Calcio:Lazio; Fabiani 'Luis Alberto? Contratti vanno rispettati'

"Luis Alberto? La vicenda non passerà inosservata agli occhi della società. I contratti sono fatti per essere rispettati, non solo quando c'è una convenienza propria. Noi non dobbiamo fare la guerra a nessuno, ma non accettiamo compromessi. Ha voluto fare questa esternazione fuori luogo, avrà le sue ragioni, le ascolteremo e trarremo le nostre conclusioni. Tempo fa, con l'avvento di Tudor, mi disse che probabilmente a fine anno avrebbe preferito cambiare casacca e io gli dissi che dovevamo finire la stagione nel migliore dei modi. Nessuno ha mai promesso una risoluzione del contratto". Così Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, commenta ai canali ufficiali del club l'annuncio dell'addio di Luis Alberto alla squadra, dato dallo stesso giocatore dopo il match con la Salernitana. "In estate al ragazzo è stato rinnovato il contratto, c'è stato un momento di flessione arrivando a non voler andare in ritiro della squadra. Poi ci fu la mediazione del presidente Lotito e sottoscrivemmo il contratto alle condizioni dettate dal giocatore - prosegue Fabiani - Per essere società bisogna che tutti siano a disposizione e portare rispetto. E non servirsene per i propri scopi personali. La Lazio non è al servizio di Fabiani, ma il contrario. Questo concetto vale per tutti, è bene che lo facciano proprio tutti. Non si può stare ai comodi delle paturnie altrui", conclude il ds laziale