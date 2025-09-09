Calcio:Mondiali, Capo Verde a un passo da storica qualificazione

Capo Verde sta vivendo il momento più esaltante della sua storia calcistica. Con la vittoria per 1-0 contro il Camerun, grazie al gol decisivo di Dailon Rocha Livramento, gli "Squali Blu" si sono portati in testa al Gruppo D delle qualificazioni africane per il Mondiale 2026.

Livramento, giocatore del Verona ora in prestito al Casa Pia, è diventato un eroe nazionale grazie al gol finora più importante della storia capoverdiana nel big match per la vetta del girone con i camerunensi. Il successo è arrivato in una cornice straordinaria: l'Estadio Nacional di Praia era gremito, con oltre 15.000 tifosi in festa. Il governo locale ha persino dichiarato il giorno di riposo per permettere a tutti di assistere alla partita. Dopo il triplice fischio, è scoppiata una vera e propria festosa invasione di campo.

Capo Verde, con 19 punti, ha ora quattro lunghezze di vantaggio sul Camerun quando mancano soltanto due giornate alla fine. Una vittoria nella prossima partita contro la Libia significherebbe aritmeticamente la prima storica qualificazione alla Coppa del Mondo. Per un Paese con poco più di 500.000 abitanti, sarebbe un traguardo epocale: diventerebbe la seconda nazione più piccola per numero di abitanti mai qualificata, dopo l'Islanda.