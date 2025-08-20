Acquista il giornale
Calcio:Napoli; Lukaku 'infortuni parte del gioco,resto positivo'

di Redazione Sport
20 agosto 2025
"Grazie a tutti per i messaggi negli ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Ma per grazia di Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto": così, in un post nelle storie del suo profilo Instagram, Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli si sottoporrà oggi al consulto chirurgico a per capire se sarà necessaria l'operazione in seguito all'infortunio alla coscia sinistra.

