Calcio:Pogba riparte dal Monaco "pronto, Juve mi ha abbandonato"

A 32 anni Paul Pogba è pronto a tornare in campo, indossando la maglia del Monaco. Scontata la squalifica di 18 mesi per doping, il centrocampista francese sarebbe ad un passo dalla firma del contratto con il club del Principato. L'ex juventino sta limando gli ultimi dettagli. Lo stesso Pogba ha parlato nel corso di una intervista al programma "Sept à Huit" su TF1: "Sono mentalmente e fisicamente pronto e non vedo l'ora di riprendere, a 32 anni, come se fossi ancora un ragazzino".

"Credevo di essere in guerra contro l'antidoping, non contro la Juventus", ha aggiunto, ricordando la sua ultima esperienza a Torino. "Ho chiesto alla società la possibilità di fare massaggi e avere un preparatore atletico, ma non mi è stato concesso. Ne avevo diritto, facevo sempre parte della squadra. Non sono stati troppo gentili con me, non mi hanno sostenuto e sono rimasto colpito, non ne ho capito il motivo - ha sottolineato - Mi dissero che avrei smesso con il calcio. Quattro anni in un colpo senza che mi ascoltassero… Ho dovuto lasciare l'Italia, non potevo continuare a portare i miei figli a scuola passando ogni giorno davanti allo stadio e al centro di allenamento. Era troppo difficile".

Il centrocampista non gioca dal 3 settembre 2023 ma ha detto di essersi allenato da solo per non perdere la forma.