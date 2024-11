Calcio:Riccardo Viola, ieri tra le pagine più tristi della Roma

"Per un uomo di sport e per un tifoso della Roma, credo che ieri sia stata una delle pagine più tristi: vedere la curva che alla fine del primo tempo toglie gli striscioni e smette di fare il tifo. E non è andata via per andare a contestare, ma si disperde e torna a casa. Ieri il legame tra la Roma e i suoi tifosi ha subìto una brutta sconfitta, non solo sportiva". Così Riccardo Viola, figlio dell'ex presidente giallorosso Dino Viola e attuale presidente del Coni Lazio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla crisi della Roma, ora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Juric. "A inizio anno abbiamo avuto Mourinho - ricorda Riccardo Viola - ha trascinato la gente, è diventato la Roma, si è assunto tutte le responsabilità e ha preso posizioni, non tutte condivisibili. Poi è arrivato De Rossi, che rappresentava la Roma e la romanità. La gente si è legata a De Rossi e ha superato Mourinho. Il tradimento di De Rossi ha creato una spaccatura enorme nel tifoso e nella società. Negli ultimi 50 anni, la Roma è diventata competitiva quando era una famiglia, con senso di appartenenza, con lo slogan 'La Roma non si discute, si ama'. A me spiace per Juric, è stato un signore di passaggio. Non è mai stato presentato ufficialmente e se leggete il comunicato di ieri non si parla di esonero. SI ringrazia e basta. Juric è stata una meteora. Ora è giusto che i Friedkin tornino a Roma. Non credo siano stati loro ad allontanare De Rossi, ma ora facciano riflessione. L'augurio che mi faccio è che scelgano una persona funzionale in termini di valori". L'errore più grosso che non avrebbe commesso suo padre Dino? "Mandare via Daniele De Rossi. Lo avrebbe aiutato a riportare al centro di tutto il valore della romanità. Non avrebbe vinto lo Scudetto, ma sarebbe nata una Roma competitiva e amata. Ci saremmo divertiti". Tra i nomi che stanno circolando, qual è il suo desiderio da tifoso? "Il mio desiderio sarebbe quello di riportare De Rossi. E se Ranieri fosse pronto ad assumere un ruolo in società, avremmo due elementi di romanità. La Roma ha bisogno di romanità".