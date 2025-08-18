Calcio:Roma chiude per Bailey, arriva in prestito da Aston Villa
L'attaccante già questa sera potrebbe essere in città
La Roma chiude per Leon Bailey. E' in corso lo scambio di documenti dopo l'accordo raggiunto tra l'Aston Villa e il club giallorosso. L'attaccante arriverà in prestito oneroso (2 milioni circa) più il riscatto fissato a 22 milioni. Da giorni l'agente era nella Capitale per favorire la trattativa dopo che il suo assistito aveva già accettato l'offerta della squadra di Gasperini. Bailey già questa sera potrebbe essere a Roma.
